Зеленський про дипломатичну роботу із завершення війни: червень і липень можуть визначити дуже багато

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Сьогодні важливо підготуватися до перемовин, які очікуються від самітів ЄС, G7 і НАТО, червень і липень можуть визначити дуже багато, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Головне, що сьогодні дуже важливо підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, групи Семи і НАТО. Червень, липень в цьому році можуть визначити дуже багато", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні.

Глава Української держави наголосив на необхідності чіткого руху у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна може ще щось принести. Він додав, що Росія втрачає на фронті більше 30 тис. солдатів вбитими та важко пораненими щомісячно. Крім того, українські далекобійні санкцій мають сильний вплив на російську логістику, нафтопереробну галузь, і на російське військове виробництво.

"У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку…. Треба тиснути далі і вивезти Росію на дипломатичний трек", – наголосив президент.