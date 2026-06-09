Військове командування окупантів заборонило трафік сухопутним кордоном в Крим – командувач СБС

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про заборону російського військового командування здійснювати військові вантажні перевезення автомобільним сухопутним коридором в Крим окупованими територіями України після того, як завдяки ударам Сил оборони вантажний трафік там скоротився на 71%.

"Віднині марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями. Офіційний розпис у власній безпорадності – прогин зараховано. Від 7 червня наказом командувача ГВ "Восток" заборонено військовий вантажний трафік трасою "Е58-Порожнеча" (хробача назва Р-280 "Новоросія"), відтинок у ТОТ Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь, котрий протягом двох тижнів вже скоротився на 71%", – написав Бровді в Телеграм у вівторок.

За його словами, вантажний трафік вищезгаданим маршрутом скоротився на 71% протягом 14 останніх діб. В середині травня загальний трафік трасою складав 11 тис транспортних засобів (ТЗ) на добу, в т.ч. вантажний 3,8 ТЗ/добу, а станом на початок червня – вже 6,500 ТЗ/добу, в т.ч. вантажний – 1,1 тис.

При цьому Бровді наголосив, що "про тотальний вогневий контроль траси не йдеться" попри те, що в наказі окупаційного командування заявлене саме це. "Обвал трафіку – не блокада. Але поточна дієта першого сухопутного коридору, як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою", – зазначив командував СБС.

Він звернувся до окупантів, заявивши, що "усі ваші стежки у нас як на долоні". "Спробуйте манівцями, як наказано. Сибір ваш тил. Поки", – додав Бровді.

Джерело: https://t.me/robert_magyar/2458