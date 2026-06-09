На Київщині викрито схему збуту пального на 200 млн грн

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури припинено діяльність групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне на близько 200 млн грн у Фастівському та Білоцерківському районах Київщини, повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок.

"З початку 2026 року учасники схеми налагодили незаконне виробництво бензину шляхом змішування різних компонентів паливно-мастильних матеріалів. Надалі продукцію реалізовували через мережу АЗС та інші точки продажу", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

За попередніми оцінками, підозрювані могли отримати за бензин близько 200 млн грн.

Пальне ймовірно, легалізовували через підконтрольні підприємства та спрямовували на подальше функціонування схеми.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, печатки підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські термінали, готівку, транспортні засоби та понад 86 тис літрів паливно-мастильних матеріалів.

Шістьох учасників організованої групи затримано.

Про підозру повідомлено вісьмом особам за фактами шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.