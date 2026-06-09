Інтерфакс-Україна
Події
13:04 09.06.2026

Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ до 2030р

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Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ до 2030р
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ.

"Затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії Збройних сил України, яка визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу – до 2030 року", – написав він у Телеграмі.

Сирський зазначив, що ЗСУ експлуатують одну з найширших номенклатур артилерійських систем у світі та застосовують майже всі існуючі типи боєприпасів. Крім того, постійно еволюціонує тактика застосування військ, зростає роль безпілотних авіаційних комплексів, керованих авіаційних бомб та інших сучасних засобів ураження.

Разом з тим існує низка чинників, які негативно впливають на ефективність ракетних військ і артилерії. Насамперед, це критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов'язана з великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки.

За словами головкома, концепція враховує всі означені фактори.

"Основу оснащення артилерійських підрозділів Збройних сил України мають становити зразки вітчизняного виробництва. Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння", – зазначив Сирський.

Також одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки.

"Окремий напрям – розвиток ракетного озброєння… передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів", – акцентував головком.

Сирський наголосив, що "артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою".

 

Теги: #зсу #концепція #сирський

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