Компанія "Генерал Черешня" повідомляє про 40 тис. уражених цілей за весну

Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" підсумувала результати весняного періоду 2026 року та повідомляє, що за результатами березня, квітня та травня її продукція утримувала перше місце в рейтингу за ефективністю застосування, сформованому на основі бойових результатів, зафіксованих у військовій системі ситуативної обізнаності "Інтеграційна платформа Дельта".

"Загалом за весну оператори підрозділів Сил безпеки та оборони України, які використовують безпілотні комплекси "Генерал Черешня", уразили майже 40 тисяч ворожих цілей", – йдеться в пресрелізі компанії, оприлюдненому у вівторок.

Система "Дельта" використовується Силами безпеки та оборони України для збору та аналізу інформації про бойову ситуацію, а також фіксації результатів застосування засобів ураження.

Як повідомлялося, з підсумками березня поточного року дрони компанії "Генерал Черешня" забезпечили 11 тис. 473 ураження, що на 5,8 тис. більше порівняно з попереднім періодом. Трикратне зростання зафіксовано в сегменті ураження російських ударних БпЛА типу "Молнія", у компанії заявили, що 43% усіх "Молній" було уражено із застосуванням її засобів.