Інтерфакс-Україна
Події
12:44 09.06.2026

10 мобільних медичних бригад УЧХ працюють на Сумщині

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10 мобільних медичних бригад УЧХ працюють на Сумщині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine?locale=uk_UA

Понад 3 тисячі мешканців Сумщини отримали допомогу від мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста (УЧХ) у  травні.

“Зараз на території Сумської області працюють 10 мобільних медичних бригад. Пріоритетною залишається робота у найвіддаленіших та прикордонних селах Сумщини, де доступ до медичної допомоги ускладнений через безпекову ситуацію”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Мобільні медичні бригади надають первинну медичну допомогу безпосередньо за місцем проживання людей. Вони проводять загальне обстеження, вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та оксигенацію. За потреби видають пацієнтам безкоштовні безрецептурні ліки загальної терапевтичної дії для початкового етапу лікування. Крім того, члени мобільних бригад скеровують пацієнтів до профільних спеціалістів, а у випадку загрозливого стану – транспортують до медичного закладу.

Фахівці мобільних медичних бригад також здійснюють обстеження  маломобільних пацієнтів вдома.

 

Теги: #мобільні_бригади #учх #сумська_область

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