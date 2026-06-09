10 мобільних медичних бригад УЧХ працюють на Сумщині

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Понад 3 тисячі мешканців Сумщини отримали допомогу від мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста (УЧХ) у травні.

“Зараз на території Сумської області працюють 10 мобільних медичних бригад. Пріоритетною залишається робота у найвіддаленіших та прикордонних селах Сумщини, де доступ до медичної допомоги ускладнений через безпекову ситуацію”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Мобільні медичні бригади надають первинну медичну допомогу безпосередньо за місцем проживання людей. Вони проводять загальне обстеження, вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та оксигенацію. За потреби видають пацієнтам безкоштовні безрецептурні ліки загальної терапевтичної дії для початкового етапу лікування. Крім того, члени мобільних бригад скеровують пацієнтів до профільних спеціалістів, а у випадку загрозливого стану – транспортують до медичного закладу.

Фахівці мобільних медичних бригад також здійснюють обстеження маломобільних пацієнтів вдома.