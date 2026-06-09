Інтерфакс-Україна
Події
12:32 09.06.2026

Глава МВС: за порушення ПДД будуть санкції, про бальну систему поки не йдеться

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Глава МВС: за порушення ПДД будуть санкції, про бальну систему поки не йдеться

Проєкт системи санкцій за порушення правил дорожнього руху (ПДД) наразі вже готується, але в ньому йдеться поки що не про бальну систему, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Влада не може не реагувати на це. Тим паче, що люди свою думку сказали... Бальна система вже запускалася, але вона не пройшла схвалення", – сказав Клименко журналістам у вівторок.

За його словами, це достатньо тривалий процес, а санкції мають бути зрозумілими для людей.

"Зараз мова буде йти не про бали, а про роботу системи... Наприклад, 10 порушень і будуть якісь санкції – про вилучення водійського посвідчення або якісь обмеження, перездача на права", – розповів міністр.

Клименко наголосив, що бальна система буде наступним етапом, оскільки потребує відповідної інфраструктури.

"Разом з Нацполіцією, народними депутатами, правниками будемо з цього тижня праюцвати над цим", – зазначив він.

Клименко уточнив, що драфт пропозицій вже готується і надали справа буде за експертами та народними депутатами.

Як повідомлялось, четверо людей загинули, в тому числі дитина, троє отримали травми в Києві в п'ятницю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Чоколівському бульварі в Києві, під час якої автомобіль виїхав на пішохідну частину вулиці та у підземний перехід. Водій також постраждав, він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні; йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Встановлено, що на момент ДТП водій був тверезий, але з січня 2025 року його п'ять разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще п'ять штрафували за інші порушення правил дорожнього руху.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем, що вчинив смертельну ДТП у п'ятницю на Чоколівському бульварі у Києві, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, з них переважна частина саме за перевищення швидкості, з них 18 – лише протягом минулого року. Він вважає, що ситуація, що склалась у покаранні порушників ПДР потребує серйозного реформування.

Теги: #порушення #клименко #пдд #мвс

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