Інтерфакс-Україна
Події
12:23 09.06.2026

ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали на Житомирщині правоохоронця з Харкова, який за $3,5 тис доставляв чоловіків до кордону з Білоруссю, повідомляє ДБР у вівторок.

"Фігурант перевозив клієнтів власним автомобілем із Харкова до одного із сіл Рівненської області поблизу державного кордону. За таку послугу він брав $3,5 тис з людини", – йдеться у повідомленні бюро.

Його автомобіль зупинили на території Житомирської працівники Державної прикордонної служби України. Під час перевірки в пасажирів виявили спорядження для пішого переходу місцевістю.

Слідство встановило, що правоохоронець, використовуючи службове становище, намагався безперешкодно проїжджати блокпости та сприяв незаконному переправленню чоловіків через державний кордон.

Правоохоронцю повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Працівники ДБР встановлюють усіх учасників оборудки, її масштаби та інші обставини правопорушення.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

 

Теги: #ухилянти #правоохоронець #кордон #дбр

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