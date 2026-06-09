Інтерфакс-Україна
Події
12:19 09.06.2026

Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ

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Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ
Фото: https://www.facebook.com/

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступить із заявою щодо 21-го пакета санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти Україні.

Відповідний анонс у вівторок розповсюдила пресслужба Європейської комісії.

"Заява для преси президента фон дер Ляєн щодо 21-го пакета санкцій проти Росії відбудеться сьогодні о 13:00 за центральноєвропейським часом у VIP-кутку", – йдеться в повідомленні.

Теги: #урсула_ляєн #санкції

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