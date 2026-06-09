Інтерфакс-Україна
Події
12:16 09.06.2026

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії підготовку угоди у форматі Drone Deal

1 хв читати
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії підготовку угоди у форматі Drone Deal

У Таллінні президент України Володимир Зеленський перед початком саміту "Україна – NB8" зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"Обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal. Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок за результатами зустрічі.

Також сторони обговорили потреби в зміцненні ППО, безпековим викликам в регіоні та дипломатичну роботу для досягнення достойного миру.

Зеленський поінформував прем'єр-міністра про контакти з європейцями та американцями.

"Вдячний уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку України. Насамперед за всі військові пакети, за внески в програму PURL. Важливо, що Фінляндія готова продовжувати допомагати", – зазначив він.

 

Теги: #drone_deal #зеленський #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 09.06.2026
Зеленський перебуває в Естонії на саміті "Україна-NB8" – прессекретар

Зеленський перебуває в Естонії на саміті "Україна-NB8" – прессекретар

09:54 09.06.2026
Зеленський хоче запросити короля Чарльза ІІІ відвідати Україну – ЗМІ

Зеленський хоче запросити короля Чарльза ІІІ відвідати Україну – ЗМІ

08:54 09.06.2026
Зеленський: Частина оточення Путіна хоче зупинити війну через стан економіки РФ

Зеленський: Частина оточення Путіна хоче зупинити війну через стан економіки РФ

00:25 09.06.2026
Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича від продажу ФК "Челсі" на захист українського неба

Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича від продажу ФК "Челсі" на захист українського неба

00:02 09.06.2026
Зеленський назвав зняття українських прапорів у Британії помилкою, що може зашкодити дружбі

Зеленський назвав зняття українських прапорів у Британії помилкою, що може зашкодити дружбі

22:53 08.06.2026
Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

22:21 08.06.2026
Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

14:14 08.06.2026
Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

13:50 08.06.2026
Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

12:35 08.06.2026
Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

ВАЖЛИВЕ

Військове командування окупантів заборонило трафік сухопутним кордоном в Крим – командувач СБС

Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ

Зеленський перебуває в Естонії на саміті "Україна-NB8" – прессекретар

Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

ОСТАННЄ

Військове командування окупантів заборонило трафік сухопутним кордоном в Крим – командувач СБС

На Київщині викрито схему збуту пального на 200 млн грн

Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ до 2030р

Компанія "Генерал Черешня" повідомляє про 40 тис. уражених цілей за весну

10 мобільних медичних бригад УЧХ працюють на Сумщині

Глава МВС: за порушення ПДД будуть санкції, про бальну систему поки не йдеться

ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ

Сибіга: Не досягнувши своїх цілей на полі бою, Росія посилює терор проти цивільних

Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА