Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії підготовку угоди у форматі Drone Deal

У Таллінні президент України Володимир Зеленський перед початком саміту "Україна – NB8" зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"Обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal. Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок за результатами зустрічі.

Також сторони обговорили потреби в зміцненні ППО, безпековим викликам в регіоні та дипломатичну роботу для досягнення достойного миру.

Зеленський поінформував прем'єр-міністра про контакти з європейцями та американцями.

"Вдячний уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку України. Насамперед за всі військові пакети, за внески в програму PURL. Важливо, що Фінляндія готова продовжувати допомагати", – зазначив він.