Сибіга: Не досягнувши своїх цілей на полі бою, Росія посилює терор проти цивільних

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував триваючий терор Росії проти українських цивільних.

"Не досягнувши своїх цілей на полі бою, Росія посилює терор проти цивільних. Світ не може закривати очі на його масштаби. Щонайменше троє людей загинули, серед них вагітна 22-річна жінка, у Чугуєві внаслідок нічних терористичних атак Росії на Харків та область. У Запоріжжі російські удари вбили щонайменше двох людей та поранили понад тридцять, серед них діти. У Чернігові росіяни вдарили по звичайній вантажівці, яка доставляла хліб, поранивши 55-річного водія. Інші регіони також зазнають атак", – написав він у соцмережі Х у вівторок.

Сибіга наголосив на тому, що Росія вже вчинила понад 200 000 воєнних злочинів в Україні під час повномасштабного вторгнення.

"Вона має понести відповідальність. Ми закликаємо світ посилити тиск на російський режим і ще більше збільшити ціну цього терору для агресора", – акцентував очільник МЗС.