11:48 09.06.2026
Зеленський перебуває в Естонії на саміті "Україна-NB8" – прессекретар
Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Естонії, де бере участь у саміті "Україна-NB8", повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
"Президент в Естонії на саміті "Україна-NB8". Вже провів двосторонні зустрічі із прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції", – сказав Никифоров журналістам у вівторок.
Також буде зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом. Заплановано спільний преспідхід лідерів на 12:40.
Крім того, зустріч проведуть перши леді України та Естонії.
О 14:30 Зеленський візьме участь у саміті "Україна-NB8". Орієнтовно о 16:20 буле підсумковий преспідхід лідерів.
Також впродовж дня будуть зустрічі із іншими лідерами-учасниками саміту.