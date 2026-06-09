Зеленський перебуває в Естонії на саміті "Україна-NB8" – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Естонії, де бере участь у саміті "Україна-NB8", повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент в Естонії на саміті "Україна-NB8". Вже провів двосторонні зустрічі із прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції", – сказав Никифоров журналістам у вівторок.

Також буде зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом. Заплановано спільний преспідхід лідерів на 12:40.

Крім того, зустріч проведуть перши леді України та Естонії.

О 14:30 Зеленський візьме участь у саміті "Україна-NB8". Орієнтовно о 16:20 буле підсумковий преспідхід лідерів.

Також впродовж дня будуть зустрічі із іншими лідерами-учасниками саміту.