Інтерфакс-Україна
Події
11:48 09.06.2026

Зеленський перебуває в Естонії на саміті "Україна-NB8" – прессекретар

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Зеленський перебуває в Естонії на саміті "Україна-NB8" – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Естонії, де бере участь у саміті "Україна-NB8", повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент в Естонії на саміті "Україна-NB8". Вже провів двосторонні зустрічі із прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції", – сказав Никифоров журналістам у вівторок.

Також буде зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом. Заплановано спільний преспідхід лідерів на 12:40.

Крім того, зустріч проведуть перши леді України та Естонії.

О 14:30 Зеленський візьме участь у саміті "Україна-NB8". Орієнтовно о 16:20 буле підсумковий преспідхід лідерів.

Також впродовж дня будуть зустрічі із іншими лідерами-учасниками саміту.

Теги: #естонія #саміт #зеленський

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