Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

Прикордонний наряд виявив тіло невідомого чоловіка у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 км від державного кордону під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону, повідомляє Державна прикордонна служба України в Телеграм у вівторок.

"На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті", – йдеться в повідомленні.

Важкодоступна гірська місцевість поблизу державного кордону України та Румунії є на півдні Івано-Франківської, заході Чернівецької та сході Закарпатської областей. Де знайшли загиблого та обставини його загибелі не повідомляється.

"Закликаємо громадян не наражати себе на небезпеку та не пересуватися у важкодоступних прикордонних районах. Гірська місцевість, особливо за поганої погоди, становить загрозу для життя і здоров'я", – наголосили в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб перетину кордону. Востаннє прикордонники виявили чоловіка без ознак життя, який планував незаконно перетнути кордон в районі міста Красноїльськ Чернівецької області, в середині травня.