Інтерфакс-Україна
Події
11:25 09.06.2026

Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

1 хв читати

Прикордонний наряд виявив тіло невідомого чоловіка у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 км від державного кордону під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону, повідомляє Державна прикордонна служба України в Телеграм у вівторок.

"На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті", – йдеться в повідомленні.

Важкодоступна гірська місцевість поблизу державного кордону України та Румунії є на півдні Івано-Франківської, заході Чернівецької та сході Закарпатської областей. Де знайшли загиблого та обставини його загибелі не повідомляється.

"Закликаємо громадян не наражати себе на небезпеку та не пересуватися у важкодоступних прикордонних районах. Гірська місцевість, особливо за поганої погоди, становить загрозу для життя і здоров'я", – наголосили в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб перетину кордону. Востаннє прикордонники виявили чоловіка без ознак життя, який планував незаконно перетнути кордон в районі міста Красноїльськ Чернівецької області, в середині травня.

 

 

Теги: #загиблий #дснс #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 09.06.2026
Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб до Молдови – ДПСУ

Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб до Молдови – ДПСУ

09:27 09.06.2026
До 32 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих від удару окупантів по Запоріжжю – ДСНС

До 32 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих від удару окупантів по Запоріжжю – ДСНС

18:05 08.06.2026
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу – ДСНС

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу – ДСНС

23:50 07.06.2026
Пасажиропотік на виїзд з України в перший тиждень літа зріс на 14,5% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік на виїзд з України в перший тиждень літа зріс на 14,5% – дані Держприкордонслужби

19:44 07.06.2026
Загинув вибухотехнік поліції, ще четверо людей постраждали через удар під час знешкодження російського БпЛА у Харківській області

Загинув вибухотехнік поліції, ще четверо людей постраждали через удар під час знешкодження російського БпЛА у Харківській області

18:56 07.06.2026
Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

14:11 06.06.2026
ДПСУ: На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України

ДПСУ: На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України

13:05 05.06.2026
Зеленський: кожен пакет підтримки з антибалістикою допомагає захищати життя людей

Зеленський: кожен пакет підтримки з антибалістикою допомагає захищати життя людей

12:19 05.06.2026
Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирщини – ДСНС

Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирщини – ДСНС

11:32 05.06.2026
На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

ВАЖЛИВЕ

Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ОСТАННЄ

ВАКС засудив адвоката Носова до 4,5 роки позбавлення волі за спробу підкупу НАБУ та САП – TIU

Просування ворога на Донеччині дещо сповільнилося минулого тижня, на інших напрямках фронту без змін – DeepState

Фредеріксен: Маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську

Лубінець: НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ третій місяць поспіль лідирують за кількістю знищених цілей

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули

Прокурор МКС Хан тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час розслідування звинувачень проти нього

Київська влада відхилила другу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

Сирський: противник намагається покращити своє тактичне положення, але зазнає значних втрат

Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА