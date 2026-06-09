Інтерфакс-Україна
Події
11:17 09.06.2026

ВАКС засудив адвоката Носова до 4,5 роки позбавлення волі за спробу підкупу НАБУ та САП – TIU

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ВАКС засудив адвоката Носова до 4,5 роки позбавлення волі за спробу підкупу НАБУ та САП – TIU

Вищий антикорупційний суд України виніс вирок адвокату Олексію Носову (експартнеру юридичної компанії Miller) у справі про пропозицію неправомірної вигоди працівникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та призначив покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

"Носова обвинувачували в пропозиції хабаря працівникам НАБУ та САП у розмірі $200 тис. За ці гроші детективи НАБУ та прокурори САП нібито мали, перекваліфікувавши злочин та змінивши підозру, скерувати справу стосовно його підзахисної – голови правління банку "Альянс" Юлії Фролової – до іншого органу досудового розслідування", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі TIU.

ВАКС додатково визначили заборону займатися адвокатською діяльністю строком на 3 роки. Також суд конфіскував $100 тис.

Як повідомлялось, 12 червня 2024 року Носов був звільнений з юридичної компанії Miller. Ця справа набула такої резонансності, оскільки про підозру у хабарництві було повідомлено партнеру однієї з відомих юридичних фірм країни. Власником Miller на той час був відомий адвокат Масі Найєм.

 

Теги: #вакс #tiu #адвокат #вирок

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