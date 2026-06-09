Просування ворога на Донеччині дещо сповільнилося минулого тижня, на інших напрямках фронту без змін – DeepState

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Російські окупанти захопили 14,57 кв км української території в Донецькій області минулого тижня, це дещо нижче, ніж позаминулого тижня (17,98 кв км), натомість на всіх інших напрямках фронту без змін, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

На позаминулому тижні, останньому у травні, Сили оборони звільнили понад 8 кв км в Дніпропетровській області, понад 40 кв км раніше окупованих територій перейшли в тзв "район проникнення" ("сіру зону"). Натомість незначне просування фіксувалося в Харківській області, збільшення району проникнення у Сумській. У перший тиждень літа на відповідних напрямках фронту без змін.

На півночі Донецької області просування ворога на минулому тижні відбувалося переважно за рахунок закріплення у "сірій зоні" – вона скорочувалася. Натомість на заході області просування окупантів супроводжувалося її розширенням. Загалом же площа району проникнення минулого тижня майже не змінилася (зменшення на 0,11 кв км).

Таким чином, згідно з даними DeepState, щодоби минулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2,1 кв. км.

Позаминулого тижня площа окупації за рахунок контрнаступальних дій Сил оборони зменшувалася.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні площа ворожої окупації знов почала збільшуватись. У квітні темпи просування ворога складали 4-5 кв. км на добу, у травні – менше 3 із тенденцією до скорочення і зрештою в кінці місяця Сили оборони поновили витіснення ворога на олександрівському напрямку.