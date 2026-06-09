Інтерфакс-Україна
Події
11:03 09.06.2026

Фредеріксен: Маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську

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Фредеріксен: Маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час північно-балтійському саміті в Таллінні.

"Ми маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську. Україна постійно розробляє нові технології та потужності, з яких ми маємо брати приклад", – зазначила прем'єр-міністерка.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський також бере участь у північно-балтійському саміті.

"Україна захищає свою країну та нашу вільну, відкриту і демократичну Європу з неймовірною силою. Агресія Росії впливає на безпеку всієї Європи. Гібридні дії, погрози та постійні спроби розколоти нас. Нам вкрай важливо зміцнити нашу обороноздатність та стійкість. І продемонструвати силу та єдність у країнах Півночі та Балтії", – наголосила Фредеріксен.

Саміт проводиться в рамках північно-балтійського співробітництва NB8, в якому беруть участь глави держав та урядів Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Естонії, Латвії та Литви.

 

Теги: #україна #фредеріксен #опк #єс

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