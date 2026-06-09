Інтерфакс-Україна
Події
10:59 09.06.2026

Лубінець: НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість

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Лубінець: НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що національний мультипредметний тест (НМТ) дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.

"З 20 травня до 25 червня в Україні тривають основні сесії НМТ – тесту, від якого для тисяч випускників залежить вступ і фактично подальший освітній шлях. Формально це про знання. По факту дедалі частіше – про витривалість, нерви і технічну вдачу. Чотири предмети підряд. Чотири різні логіки мислення. Чотири перемикання, які дорослий мозок не завжди витримує без перевантаження – а ми очікуємо цього від підлітків, які щойно закінчили школу. Результат: ми не вимірюємо знання – ми вимірюємо стійкість до виснаження", – написав Лубінець в мережі Facebook, навівши кілька прикладів, коли у вступників виникали проблеми при здачі НМТ.

На думку омбудсмена, проблема полягає в тому, що НМТ часто оцінює не глибину знань, а здатність діяти в жорстких часових і алгоритмічних рамках.

"Поки міністр освіти і науки зазначає, що учням, які не впевнені у своїй готовності та відчувають стрес через тест, варто розглядати альтернативу – професійну освіту, виникає логічне питання: це про реформу чи про відмову від складності? Бо виходить парадокс: замість того щоб вдосконалювати систему оцінювання, пропонується простіше рішення – якщо не витримуєш НМТ, обирай інший шлях освіти", – написав він.

Раніше омбудсмен критикував "Нову українську школу" (НУШ) і заявляв, що українська система освіти не готова до впровадження реформи старшої профільної школи.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відомство не підтримує цей депутатський законопроєкт, а в Міносвіти заявили, що вища освіта передбачає не лише здобуття фахових компетентностей, а й здатність людини навчатися, аналізувати інформацію, працювати з алгоритмами, розв'язувати проблеми та опановувати складні освітні програми, саме тому математика має залишатися обов'язковою складовою вступних випробувань до вишів.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ.

 

Теги: #нмт #лубінець #омбудсмен #освіта

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