Інтерфакс-Україна
Події
10:33 09.06.2026

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ третій місяць поспіль лідирують за кількістю знищених цілей

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Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ третій місяць поспіль лідирують за кількістю знищених цілей

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України третій місяць поспіль утримують лідерство серед усіх складових Сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей, повідомили в СБУ.

"Висока інтенсивність бойової роботи, ефективне застосування безпілотних систем та точне ураження пріоритетних цілей дозволяють воїнам "Альфи" стабільно залишатися серед найрезультативніших підрозділів на фронті", – йдеться уу телеграм-каналі спецслужби.

Зазначається, що за підсумками травня, відповідно до верифікованих даних профільного підрозділу ЦСО, бійці знешкодили понад 8 000 окупантів.

Крім того, ворог зазнав значних втрат у техніці, озброєнні та військовій інфраструктурі. Зокрема було уражено: 5 535 БпЛА різного типу; 2 807 одиниць автомобільної техніки; 2 214 антен та вузлів зв'язку; 1 781 фортифікаційний та інженерний об'єкт; 123 склади з боєприпасами та військовим майном; 101 артилерійську систему та САУ; 62 одиниці броньованої техніки (з них 15 танків та 47 бойових броньованих машин); 35 засобів ППО; 23 РЛС; 22 одиниці водного транспорту; 11 РСЗВ.

"Ці бойові результати є свідченням високого рівня підготовки наших воїнів, їхньої дисципліни та вміння ефективно діяти в умовах сучасної війни. За кожною цифрою стоїть щоденна злагоджена робота команди "Альфа" СБУ, яка завдає ворогу відчутних втрат" – цитується т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

 

Теги: #війна #спецпризначенці #сбу #ураження

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