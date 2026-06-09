Інтерфакс-Україна
Події
10:24 09.06.2026

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули

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Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули

Двоє мирних жителів Донецької області з міст Білозерське та Дружківка загинули і ще 11 отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці вівторка, 9 червня.

"Краматорський район. У Слов'янську поранено 9 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 10 автівок. У Шабельківці Краматорської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. В Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку; у Петрівці Першій 1 приватний будинок зруйновано і 13 пошкоджено. У Новодонецькому пошкоджено кав'ярню та освітній заклад; у Курициному – інфраструктуру; в Іверському – 33 приватні будинки. У Майдані Черкаської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку", – написав Філашкін в Телеграм.

Крім цього, за його словами, загинула людина у місті Білозерському Покровського району.

Всього за добу російські окупанти 22 рази обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 549 людей, у тому числі 64 дитини.

Як повідомлялося, 7 червня російські окупанти 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один мирний житель, четверо отримали поранення. 6 червня окупанти 27 разів обстріляли населені пункти області, загинуло двоє, було поранено шестеро цивільних. 5 червня окупанти 29 разів обстріляли населені пункти Донецької області, шестеро мирних жителів загинули, 19 дістали поранень.

З лінії фронту 7 червня за добу було евакуйовано 546 людей, у тому числі 70 дітей. 6 червня було евакуйовано 526 людей, у тому числі 76 дітей. 5 червня було евакуйовано 627 людей, у тому числі 95 дітей.

 

Теги: #атака_рф #донецька_область #обстріли

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