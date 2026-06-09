Інтерфакс-Україна
Події
10:20 09.06.2026

Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб до Молдови – ДПСУ

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Прикордонники викрили зловмисників, які організували переправлення через держкордон у Молдову, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Офіцери оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону викрили мешканців Хмельниччини, які за гроші організували переправлення через держкордон. "Клієнтів" знаходили через месенджери або знайомих, доставляли до кордону й інструктували щодо маршруту", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

За інформацією служби, задокументовано три епізоди.

"Під час спроби переправити ще трьох осіб прикордонники зупинили авто та затримали всіх учасників. За "послугу" платили 12 000 грн, ще $5 000 мали перерахувати після перетину", – розповіли прикордонники.

Під час обшуків вилучено гроші, техніку та чотири автомобілі. Фігурантам оголошено підозри, їх взято під варту.

Триває встановлення організатора.

 

Теги: #ухилянти #дпсу #кордон

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