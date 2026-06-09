Інтерфакс-Україна
Події
10:15 09.06.2026

Прокурор МКС Хан тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час розслідування звинувачень проти нього

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Прокурор МКС Хан тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час розслідування звинувачень проти нього

Бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) на своєму засіданні 8 червня кваліфікованою більшістю прийняло рішення щодо дисциплінарного провадження щодо прокурора Каріма Хана та вирішило тимчасово відсторонити його від виконання обов'язків до остаточного рішення Асамблеї держав-учасниць, якій передало це дисциплінарне провадження на розгляд.

"Бюро наголошує, що це відсторонення не є показником остаточного результату; та вирішило якомога швидше скликати спеціальну сесію Асамблеї держав-учасниць для того, щоб Асамблея могла розглянути це питання. Оцінка Бюро ґрунтувалася на звіті про розслідування, проведене Управлінням служб внутрішнього нагляду Організації Об'єднаних Націй (УСВН), відповідних доказах, рекомендаціях спеціальної групи судових експертів та письмових заявах", – повідомляється на сайті МКС.

При цьому ім'я прокурора в повідомленні не розкривається, також зазначається, що рішення Бюро та пов'язана з ним документація залишатимуться конфіденційними.

Як повідомлялося, Хана звинуватили у неправомірних діях, пов'язаними з домоганнями до колеги, ще у 2024 році. Посадовиця суду звернулася до колеги з претензіями щодо поведінки Хана, який, у свою чергу, повідомив про це керівництво вищої ланки та заперечив будь-які правопорушення та припустив, що його навмисно очорнили. Через два тижні після цього прокурор МКС став вимагав ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта за нібито ймовірні злочини проти людяності в Секторі Ґаза. Цей крок засудили на той час президент США Джозеф Байден та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак.

В листопаді того ж 2024 року палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт Нетаньягу та Галланта. У відповідь на це новий президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти МКС, а у лютому 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про персональні санкції проти Хана: його всі активи в США були заморожені, а в'їзд до країни заборонений. У серпні адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів МКС.

Раніше Хан ініціював розслідування щодо воєнних злочинів РФ в Україні і ще в березні 2022 року видав ордери на арешт Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей.

 

 

 

Теги: #хан #мкс

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