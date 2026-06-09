Інтерфакс-Україна
Події
09:41 09.06.2026

Сирський: противник намагається покращити своє тактичне положення, але зазнає значних втрат

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Сирський: противник намагається покращити своє тактичне положення, але зазнає значних втрат
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив про поїздку до органів військового управління та військових частин, які виконують завдання в межах оборонної операції в Донецькій області, де провів роботу у 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов", працював у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ та 9-му армійському корпусі, а також провів нараду в угрупованні Сил безпілотних систем із командувачем Робертом Бровді.

"Противник щоденно намагається покращити своє тактичне положення, не полишає спроб прорвати нашу оборону. Попри перевагу в живій силі та техніці, ворог зазнає значних втрат", – написав Сирський в Телеграм у вівторок вранці за підсумками поїздки.

Він повідомив, що обговорив з командирами обстановку в районах відповідальності, зміни в характері дій російських окупаційних військ та шляхи посилення спроможностей українських підрозділів.

"Досвід бойових дій вкотре підтверджує: ефективно протидіяти противнику в нинішніх умовах можна лише завдяки поєднанню активної оборони, випереджувальних рішень та ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike. Важливо, що наші воїни діють у тісній взаємодії, швидко адаптуються до змін обстановки та скорочують час від ухвалення рішення до його реалізації на полі бою", – зазначив Сирський.

Теги: #зсу #війна #сирський

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