Інтерфакс-Україна
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09:32 09.06.2026

Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

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Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

 Мер Києва Віталій Кличко у відповідь на петицію заявляє, що наразі опрацьовується механізм проведення його звітування у форматі відкритої зустрічі з громадою.

"Наразі напрацьовується механізм вирішення питання щодо здійснення звіту Київським міським головою про свою діяльність перед територіальною громадою шляхом проведення відкритої зустрічі, який має враховувати принципи пріоритетності забезпечення безпеки населення, актуальної безпекової ситуації, наявних ризиків для життя та здоров'я людей", – йдеться у відповіді Кличка на петицію.

Мер зазначив, що в умовах повномасштабної війни під час прийняття рішень щодо організації та проведення заходів, пов'язаних із масовим зібранням громадян, Київський міський голова виходить із принципів пріоритетності забезпечення безпеки населення, актуальної безпекової ситуації, наявних ризиків для життя та здоров'я людей, а також необхідності забезпечення безперервного функціонування систем життєзабезпечення міста.

У зв'язку з цим, починаючи з 2022 року, питання щодо визначення формату, способу та організації проведення звітування про свою роботу враховуються наявні ризики для життя та здоров'я людей, установлені обмеження та рекомендації компетентних органів.

Таким чином, звіти міського голови за період з 2023 по 2025 роки розміщені на Єдиному вебпорталі Києва.

"З огляду на викладене, на сьогодні обов'язок щодо звітування Київського міського голови перед територіальною громадою міста Києва забезпечується шляхом використання наявних механізмів інформування та оприлюднення відповідної інформації, що відповідає принципам відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та необхідності забезпечення належного рівня безпеки населення в умовах воєнного стану", – йдеться в петиції.

Як повідомлялося, 25 травня петиція на сайті Київради із закликом зобов'язати київського міського голову Віталія Кличка прозвітувати про свою роботу перед територіальною громадою набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

 

Теги: #київ #петиція #кличко

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