Інтерфакс-Україна
Події
09:27 09.06.2026

До 32 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих від удару окупантів по Запоріжжю – ДСНС

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Відомо про 32 постраждалих, серед них – п'ятеро дітей, від удару російського безпілотника по Запоріжжю, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Запоріжжі до 32 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару, серед них 5 дітей. На жаль, дві жінки загинули. Наразі 12 людей, серед них 4 дітей, перебувають у лікарні", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

Раніше повідомлялось про 24 поранених та двох загиблих.

 

Теги: #запоріжжя #атака_рф #дснс

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