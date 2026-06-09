До 32 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих від удару окупантів по Запоріжжю – ДСНС

Відомо про 32 постраждалих, серед них – п'ятеро дітей, від удару російського безпілотника по Запоріжжю, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Запоріжжі до 32 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару, серед них 5 дітей. На жаль, дві жінки загинули. Наразі 12 людей, серед них 4 дітей, перебувають у лікарні", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

Раніше повідомлялось про 24 поранених та двох загиблих.