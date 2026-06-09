За добу одна людина загинула, ще 5 людей – серед них дитина, постраждали від обстрілів окупантів по Сумщині – ОВА

Одна людина загинула, ще п'ять, серед них дитина – зазнали поранень через російськи атаки на населені пункти області за минулу добу, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Середино-Будська громада – загинув 71-річний чоловік, поранений 68-річний чоловік, травмована 33-річна жінка; Тростянецька громада – постраждали 2-річний хлопчик та 25-річна жінка; Глухівська громада – постраждали 52-річний чоловік та 47-річна жінка", – написав він у Телеграмі.

Григоров також повідомив про численні пошкодження та руйнування житла та об'єктів інфраструктури.

З прифронтових громад евакуйовано вісім людей.

Повітряна тривога в області тривала 22 години 25 хвилин.