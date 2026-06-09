Інтерфакс-Україна
Події
09:15 09.06.2026

У Чугуєві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічного удару

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У Чугуєві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічного удару

Вівторок, 9 червня, в Чугуєві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок нічного ракетного удару по місту, повідомила начальник Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

"Сьогоднішній, трагічний для усієї Чугуївської громади день, своїм наказом оголошую Днем жалоби... Сьогодні державні прапори на усіх офіційних установах будуть приспущені", – написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Чугуєву проти 9 червня загинули троє, в тому числі 22-річна вагітна жінка, ще 6 постраждали.

 

Теги: #чугуєв #жалоба

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