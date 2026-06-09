Інтерфакс-Україна
Події
09:05 09.06.2026

Троє загиблих і 25 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

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Троє загиблих і 25 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 30 населених пунктах області, троє людей загинули, ще 25, серед яких діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали готрої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик; у м. Чугуїв загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років; у м. Богодухів постраждав 69-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади зазнала поранень 49-річна жінка; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #атака_рф #харківська_область #обстріли

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