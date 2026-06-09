Інтерфакс-Україна
Події
08:59 09.06.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, 13 людей постраждали і одна загинула

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Ворог обстріляв Херсонщину, 13 людей постраждали і одна загинула

Російські війська обстріляли Херсонську область, 13 людей постраждали і одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 – дістали поранення, з них – 1 дитина", = написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Антонівка, Борозенське, Велика Олександрівка, Велетенське, Високе, Давидів Брід, Дар'ївка, Дніпровське, Зарічне, Качкарівка, Комишани, Костирка, Микільське, Михайлівка, Новокаїри, Новорайськ, Осокорівка, Петропавлівка, Придніпровське, Раківка, Саблуківка, Софіївка, Степне, Тараса Шевченка, Токарівка, Томина Балка, Урожайне, Хрещенівка, Червоне, Широка Балка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчі споруди, водопровід та приватні автомобілі.

Також він додав, що в понеділок, 8 червня, зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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