Інтерфакс-Україна
Події
08:54 09.06.2026

Зеленський: Частина оточення Путіна хоче зупинити війну через стан економіки РФ

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Зеленський: Частина оточення Путіна хоче зупинити війну через стан економіки РФ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Частина оточення Володимира Путіна виступає за припинення війни проти України через погіршення стану російської економіки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити. Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані", – сказав Зеленський.

За його словами, наблизити мир можуть збереження та посилення санкційного тиску на Росію з боку західних партнерів, зокрема щодо тіньового флоту та інших секторів економіки.

Президент також наголосив, що Україна від початку була готова до переговорів щодо припинення війни та залишається відкритою до діалогу, однак не погодиться на територіальні поступки.

"У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", – підкреслив Зеленський.

 

Теги: #бізнесмени #зеленський #рф

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