Троє загиблих, 22 постраждалих внаслідок нічних масованих ударів по Чугуєву та Харкову

У ніч проти вівторка ЗС РФ завдали удару по Чугуєву (Харківська обл) ракетами, тип яких встановлюється, є загиблі, в тому числі вагітна, і постраждалі.

"Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро людей постраждали", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Також російські військові завдали масованого удару безпілотниками за попередніми даними, типу "Герань-2" по Харкову, серед постраждалих діти та вагітна.

"Щонайменше вісім влучань зафіксовано у Шевченківському районі міста. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, бізнес-центр, будівлю комунального підприємства, офісні приміщення, кафе, храм, десятки автомобілів. Постраждали 16 людей. Серед них – хлопчик віком трохи більше одного року, а також дівчата 11 та 16 років. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих також вагітна жінка. У Холодногірському районі безпілотники влучили по території підприємства та ремонтного цеху. Пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та транспортні засоби. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).