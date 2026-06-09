Інтерфакс-Україна
Події
08:17 09.06.2026

ППО України збила 146 з 166 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох авіаракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях

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ППО України збила 146 з 166 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох авіаракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях
Фото: НГУ

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 146 з 166 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання двох керованих авіаракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 9 червня (з 18:30 8 червня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Воронезької обл., та 166 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

У командуванні додали, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

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