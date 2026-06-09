Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 386 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, чотири танка, 75 артсистем, п'ять бронемашин, 2103 БПЛА, а також 386 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб, танків – 12 001 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од, артилерійських систем – 43 639 (+75) од, РСЗВ – 1 851 (+4) од, засоби ППО – 1 411 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 614 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 104 796 (+382) од, спеціальна техніка – 4 253 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.