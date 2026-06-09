Інтерфакс-Україна
Події
08:11 09.06.2026

Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 386 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 386 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, чотири танка, 75 артсистем, п'ять бронемашин, 2103 БПЛА, а також 386 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб, танків – 12 001 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од, артилерійських систем – 43 639 (+75) од, РСЗВ – 1 851 (+4) од, засоби ППО – 1 411 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 614 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 104 796 (+382) од, спеціальна техніка – 4 253 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 08.06.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

08:53 08.06.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 240 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 240 бойових зіткнень

07:43 08.06.2026
Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб

08:32 07.06.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 224 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 224 бойові зіткнення

07:50 07.06.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

15:18 06.06.2026
Генштаб ЗСУ розкрив деталі уражень об'єктів противника в РФ та на ТОТ України

Генштаб ЗСУ розкрив деталі уражень об'єктів противника в РФ та на ТОТ України

08:13 06.06.2026
Окупанти за добу втратили 1380 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1380 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб

16:48 05.06.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

07:40 05.06.2026
Окупанти за добу втратили 1550 осіб та 331 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1550 осіб та 331 од. спецтехніки – Генштаб

14:54 04.06.2026
Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ОСТАННЄ

РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 38 поранених

9 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сибіга привітав нового главу МЗС Еквадору з призначенням

На фронті відбулось 213 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

До 15 осіб зросла кількість постраждалих у Харкові

Троє загиблих і стільки ж постраждалих внаслідок ракетних ударів по Чугуєву

У Харкові зросла кількість постраждалих

Мельник закликав заборонити участь російських військових у місіях ООН та запропонував РФ залишити організацію

Мельник в ООН: Путін відкинув пропозицію Зеленського про прямі переговори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА