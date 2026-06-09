РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали три людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей постраждали. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками", – написав він у Телеграм.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхові і приватні будинки, аптека, кафе, господарська споруда, автівки. Постраждали двоє людей. Чоловік 42 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. 43-річний поранений лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Горіли приватна оселя і гараж. Пошкоджене пожежне авто.

У Троїцький громаді Павлоградського району знищені приватний будинок і господарська споруда. Ще одна оселя понівечена. Постраждала 63-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.