Інтерфакс-Україна
Події
07:25 09.06.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 38 поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 38 поранених
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок вівторка завдали 884 удари по 46 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та 38 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 884 удари по 46 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, ще 38 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 28 авіаударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Балабиному, Новомиколаївці, Вільнянську, Новоолександрівці, Оріхову, Різдвянці, Рівному, Воздвижівці, Омельнику, Гіркому, Червоній Криниці, Долинці, Лісному, Данилівці, Копанях та Новоселівці.

Він додав, що 605 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Спасівку, Комишуваху, Ясну Поляну, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір'я, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку та Новоселівку.

Також зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новоданилівці, Чарівному, Малій Токмачці та Гуляйпільському, а 246 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 152 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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