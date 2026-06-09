9 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 червня відзначають Міжнародний день друзів, Міжнародний день архівів, Всесвітній день акредитації, Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому, Всесвітній день технічного обслуговування, Міжнародний день кельтського мистецтва, День поїздки на роботу.

Православна церква вшановує святого Кирила, архієпископа Олександрійського.

День 1565 Російська агресія - Day 1565 Russian aggression

День поїздки на роботу

День поїздки на роботу - це щорічний захід, який сприяє використанню мотоциклів і скутерів як засобів пересування. Раніше цей день відзначався в третій понеділок червня, а з 2024 року подія перенесена на другий вівторок червня. Подія заохочує мотоциклістів залишати свої автомобілі вдома та використовувати мотоцикли для щоденних поїздок на роботу.

Міжнародний день друзів

Міжнародний день друзів започатковано саме для того, щоб, незалежно від життєвих обставин і різних змін, кожна людина могла нагадати своїм друзям про те, наскільки вони важливі для неї, щоб порадувати їх.

Можливо, сьогоднішнє свято для когось стане чудовим приводом для того, щоб знову, навіть через певний час, зателефонувати або написати старим-добрим друзям, а потім зібратися галасливою дружньою компанією та поділитися хорошими новинами і приємними спогадами.

Міжнародний день архівів

Міжнародний день архівів, який відзначають щорічно 9 червня, був заснований Міжнародною радою архівів (МРА) в листопаді 2007 року на Генеральній асамблеї в Квебеку (Канада).

Дату свята було обрано не випадково - саме цього дня 1948 року рішенням ЮНЕСКО і під її егідою було засновано МРА. Дату утворення цієї організації і було визначено як Міжнародний день архівів, а перше це свято, що відбулося 2008 року, стало одночасно і 60-ю річницею від дня заснування МРА.

Міжнародна рада архівів - професійна організація світової архівної спільноти, що сприяє збереженню, розвитку та використанню світової архівної спадщини. Вона є нейтральною неурядовою організацією, що фінансується її членами з багатьох архівів у всьому світі. На сьогодні у МРА близько 1,5 тисяч членів із більш ніж 190 країн.

Всесвітній день акредитації

Всесвітній день акредитації заснований 9 червня 2008 року Генасамблеєю ILAC і IAF.

Підставою створення Дня послужила глобальна ініціатива, підтримана спільним рішенням Міжнародного Форуму з Акредитації та Міжнародним співробітництвом з акредитації лабораторій з метою привернення уваги до робіт, пов'язаних із акредитацією.

Акредитація допомагає ухвалити усвідомлене рішення під час вибору лабораторії, тому що саме за допомогою акредитації показано компетентність, неупередженість і можливості лабораторії.

До міжнародної спільноти ILAC, створеної понад 30 років тому, входять представники органів з акредитації з понад 70 країн. Органами акредитації по всьому світу підписано Угоду, яка сприяє розширенню товарів і послуг за межами національних кордонів.

Метою Угоди є створення міжнародної основи для підтримки міжнародної торгівлі за допомогою зниження технічних бар'єрів. У результаті може бути реалізована одна з цілей вільної торгівлі: випробувано одного разу – схвалено скрізь.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Косаку Ямади (1886-1965), японського композитора, диригента, музичного критика, громадського діяча, одного з основоположників нового напряму музичного мистецтва в Японії;

100 років від дня народження Віталія Леонідовича Гамази (1926), українського майстра художнього різьблення по дереву;

100 років від дня народження Олександра Григоровича Назаренка (1926-2015), українського живописця;

75 років від дня народження Валерія Івановича Ковтуненка (1951-2020), українського актора, композитора, поета-пісняра, директора та художнього керівника Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка (1994-2016).

Ще цього дня:

1920 - Польськими військами, що відступали, в Києві зруйновано всі мости через Дніпро, зокрема Миколаївський ланцюговий міст;

1934 - На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1984 - До Гільдії кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака;

1988 - Стрибун із жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановив світовий рекорд - 6,05 м;

1994 - Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати в Акмолу (колишній Целіноград, нині Нур-Султан);

Церковне свято

Святого Кирила, архієпископа Олександрійського

Святитель Кирило Олександрійський народився в Олександрії, в родині знатних і благочестивих християн. Отримав гарне виховання й освіту. В юності трудився в скиті преп. Макарія Великого, потім посвячений, за патріарха Феофіла, у диякони Олександрійської церкви. Після смерті Феофіла обраний патріархом Олександрійським і очолив боротьбу проти єресі Новата, який вчив, що християни, які відпали під час гонінь, не можуть бути прийняті до Церкви. Боровся також із єрессю Несторія, який учив, що Божа Матір народила не Бога, а людину Христа, і називав Її Христородицею. 32 роки керував Олександрійською церквою святий Кирило. Він залишив після себе багато богословських праць глибокого змісту.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина.

З прикмет цього дня:

9 червня за народними повір'ями такий день, коли за погодою та природними явищами визначають майбутній врожай і те, яким буде літо. Також цього дня існують суворі заборони щодо домашньої роботи та спілкування, порушення яких може принести біду чи фінансові проблеми.

Якщо зранку рясна роса на траві — чекайте на багатий врожай огірків. Якщо ворони голосно кричать, то піде дощ. Якщо жаби сильно квакають, це обіцяє щедрий урожай вівса. Велика кількість зірок на небі вночі пророкує багатий сезон ягід та грибів. Якщо мурахи дуже активні та вилазять назовні, буде тепла та сонячна погода.

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