Сибіга привітав нового главу МЗС Еквадору з призначенням

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Роберто Карлоса Курі Песантеса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Республіки Еквадор.

"Вітаємо Роберто Карлоса Курі Песантеса @robertokuryec з призначенням на посаду міністра закордонних справ та мобільності населення Республіки Еквадор. Бажаємо продуктивної роботи та вагомих досягнень", – написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що Україна щиро цінує непохитну підтримку еквадорцями нашого суверенітету та територіальної цілісності.

Сибіга заявив, що з нетерпінням чекає на подальше просування змістовного діалогу та розширення взаємовигідної співпраці між обома країнами.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2064099265488859515