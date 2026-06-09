Інтерфакс-Україна
Події
05:44 09.06.2026

Сибіга привітав нового главу МЗС Еквадору з призначенням

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Роберто Карлоса Курі Песантеса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Республіки Еквадор.

"Вітаємо Роберто Карлоса Курі Песантеса @robertokuryec з призначенням на посаду міністра закордонних справ та мобільності населення Республіки Еквадор. Бажаємо продуктивної роботи та вагомих досягнень", – написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що Україна щиро цінує непохитну підтримку еквадорцями нашого суверенітету та територіальної цілісності.

Сибіга заявив, що з нетерпінням чекає на подальше просування змістовного діалогу та розширення взаємовигідної співпраці між обома країнами.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2064099265488859515

Теги: #еквадор #сибіга #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 08.06.2026
Сибіга: Україна вітає рішення Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ

Сибіга: Україна вітає рішення Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ

10:14 08.06.2026
Падіння російського дрона в Молдові свідчить, що РФ становить загрозу не лише для України, – Сибіга

Падіння російського дрона в Молдові свідчить, що РФ становить загрозу не лише для України, – Сибіга

19:29 07.06.2026
Сибіга вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генконсулам України

Сибіга вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генконсулам України

11:33 07.06.2026
Сибіга: Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці заслуговують на посилення тиску на агресора

Сибіга: Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці заслуговують на посилення тиску на агресора

12:32 06.06.2026
Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

05:21 06.06.2026
Глави МЗС України та Словаччини відвідали медзаклад, оснащений за словацької підтримки

Глави МЗС України та Словаччини відвідали медзаклад, оснащений за словацької підтримки

01:43 06.06.2026
Сибіга поінформував гендиректора ЮНЕСКО про пошкодження атаками РФ культурних об'єктів України

Сибіга поінформував гендиректора ЮНЕСКО про пошкодження атаками РФ культурних об'єктів України

00:24 06.06.2026
Україна вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Лефкада

Україна вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Лефкада

20:11 05.06.2026
Сибіга: працюємо над зустріччю Зеленського і Мадяра, вона обов'язково відбудеться

Сибіга: працюємо над зустріччю Зеленського і Мадяра, вона обов'язково відбудеться

20:08 05.06.2026
Для громадян РФ, які їхатимуть в Україну після завершення війни, застосовуватимуться особливі обмежувальні заходи – Сибіга

Для громадян РФ, які їхатимуть в Україну після завершення війни, застосовуватимуться особливі обмежувальні заходи – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ОСТАННЄ

На фронті відбулось 213 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

До 15 осіб зросла кількість постраждалих у Харкові

Троє загиблих і стільки ж постраждалих внаслідок ракетних ударів по Чугуєву

У Харкові зросла кількість постраждалих

Мельник закликав заборонити участь російських військових у місіях ООН та запропонував РФ залишити організацію

Мельник в ООН: Путін відкинув пропозицію Зеленського про прямі переговори

Щонайменше одна людина поранена у Харкові – мер

Посол в ООН Мельник про удар РФ по ядерному сховищу: це не було випадковістю

Китай на Радбезі ООН: сподіваємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні, продовжимо наші зусилля

Харків під атакою ворожих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА