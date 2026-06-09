До 15 осіб зросла кількість постраждалих у Харкові

Станом на 3:20 кількість постраждалих у Харкові внаслідок масованої атаки БпЛА зросла до 15 осіб.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих троє дітей: однорічний хлопчик, а також 11-річна і 16-річна дівчинки. Трьох жінок шпиталізували.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4108

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