Інтерфакс-Україна
Події
02:24 09.06.2026

Троє загиблих і стільки ж постраждалих внаслідок ракетних ударів по Чугуєву

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Російська армія завдала серію ракетних ударів, в тому числі по центру Чугуєва (Харківська обл), внаслідок обстрілу виникли пожежі, є загиблі та постраждалі, повідомила начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва

"За попередньою інформацією, на превеликий жаль, маємо трьох загиблих та трьох поранених. На місцях прильотів триває ліквідація пожеж – працюють усі екстрені служби. Пошкодження отримали близько восьми багатоквартирних будинків та більше десяти приватних", – написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули двоє чоловіків (70 та 56 років) та жінка (70 років).

Джерело: https://t.me/GalinaMinaeva/5925

https://t.me/GalinaMinaeva/5926

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Теги: #удари #жертви #харківська

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