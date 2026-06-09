Троє загиблих і стільки ж постраждалих внаслідок ракетних ударів по Чугуєву

Російська армія завдала серію ракетних ударів, в тому числі по центру Чугуєва (Харківська обл), внаслідок обстрілу виникли пожежі, є загиблі та постраждалі, повідомила начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва

"За попередньою інформацією, на превеликий жаль, маємо трьох загиблих та трьох поранених. На місцях прильотів триває ліквідація пожеж – працюють усі екстрені служби. Пошкодження отримали близько восьми багатоквартирних будинків та більше десяти приватних", – написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули двоє чоловіків (70 та 56 років) та жінка (70 років).

Джерело: https://t.me/GalinaMinaeva/5925

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