У Харкові зросла кількість постраждалих

Один з БпЛА під час масованої атаки ворожих дронів поцілив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Одне з влучань сталося у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Наразі відомо про шістьох постраждалих, по всіх місцях ударів – їх біля десятка", – написав Терехов у Телеграм.

Раніше він повідомляв, що влучання у Шевченківському та Холодногірському районах спровокували пожежі, була поранена щонайменше одна людина.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4106