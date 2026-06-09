Інтерфакс-Україна
Події
02:12 09.06.2026

У Харкові зросла кількість постраждалих

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Один з БпЛА під час масованої атаки ворожих дронів поцілив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Одне з влучань сталося у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Наразі відомо про шістьох постраждалих, по всіх місцях ударів – їх біля десятка", – написав Терехов у Телеграм.

Раніше він повідомляв, що влучання у Шевченківському та Холодногірському районах спровокували пожежі, була поранена щонайменше одна людина.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4106

Теги: #харків #постраждалі #атака

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