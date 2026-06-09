Інтерфакс-Україна
Події
02:10 09.06.2026

Мельник закликав заборонити участь російських військових у місіях ООН та запропонував РФ залишити організацію

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав позбавити російський персонал права брати участь у миротворчих та поліцейських місіях ООН, а також заявив, що Росії варто залишити Організацію Об'єднаних Націй.

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, дипломат розкритикував позицію постпреда РФ Василя Небензі щодо доповіді генерального секретаря ООН про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктами.

За словами Мельника, російська сторона відкидає висновки незалежних міжнародних механізмів, попри задокументовані випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими.

Він нагадав, що російські збройні сили вже втретє поспіль згадуються у доповіді генерального секретаря ООН щодо дітей та збройних конфліктів, а також були внесені до переліку сторін, причетних до сексуального насильства під час конфліктів.

"Військові сили, які генеральний секретар знову включив до списку за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, не можуть і не повинні брати участі в жодних операціях під прапором ООН. Російському персоналу має бути заборонено брати участь у миротворчих та поліцейських місіях ООН", – заявив Мельник.

Він також висловив думку, що якщо Росія продовжує відкидати рішення Генеральної Асамблеї та висновки органів ООН, їй варто залишити організацію.

"Можливо, настав час попрощатися та вийти з ООН", – припустив український дипломат.

Теги: #оон #участь #рф #мельник

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