Мельник в ООН: Путін відкинув пропозицію Зеленського про прямі переговори

Україна продовжує демонструвати готовність до мирного врегулювання війни, однак Росія відмовляється від прямих переговорів, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"Україна запропонувала конкретний шлях уперед – зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Ні, знову і знову, ні", – сказав Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН.

Мельник наголосив, що 4 червня президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до Володимира Путіна, в якому наголосив на необхідності припинення війни та висловив готовність до прямих переговорів.

Він зазначив, що замість готовності до переговорів російський президент заявив про успішний стан російської економіки під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами посла, ці заяви пролунали на тлі атак українських сил по військових об'єктах поблизу Санкт-Петербурга.

"Цю символіку було важко не помітити", – додав Мельник.