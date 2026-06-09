Посол в ООН Мельник про удар РФ по ядерному сховищу: це не було випадковістю

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що удар російського безпілотника по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Київській області, розташованого в Чорнобильській зоні, "не був випадковістю".

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, Мельник зазначив, що атака сталася в ніч на 6 червня.

"Російський безпілотник вдарив по будівлі централізованого сховища відпрацьованого палива України в Київській області, розташованого в Чорнобильській зоні. Це сховище використовується для довгострокового зберігання відпрацьованого палива з українських атомних електростанцій", – сказав він.

За словами дипломата, внаслідок удару виникла пожежа, яку ліквідували аварійні служби.

"Це був напад на критично важливу ядерну інфраструктуру. Давайте будемо відвертими – це не було випадковістю. Це був навмисний і надзвичайно небезпечний вчинок", – наголосив Мельник.

Водночас він зазначив, що радіаційний фон після інциденту залишився в межах норми, однак подія, за його словами, свідчить про подальшу ескалацію дій Росії та створює додаткові ризики для ядерної безпеки.