Інтерфакс-Україна
Події
01:27 09.06.2026

Посол в ООН Мельник про удар РФ по ядерному сховищу: це не було випадковістю

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що удар російського безпілотника по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Київській області, розташованого в Чорнобильській зоні, "не був випадковістю".

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, Мельник зазначив, що атака сталася в ніч на 6 червня.

"Російський безпілотник вдарив по будівлі централізованого сховища відпрацьованого палива України в Київській області, розташованого в Чорнобильській зоні. Це сховище використовується для довгострокового зберігання відпрацьованого палива з українських атомних електростанцій", – сказав він.

За словами дипломата, внаслідок удару виникла пожежа, яку ліквідували аварійні служби.

"Це був напад на критично важливу ядерну інфраструктуру. Давайте будемо відвертими – це не було випадковістю. Це був навмисний і надзвичайно небезпечний вчинок", – наголосив Мельник.

Водночас він зазначив, що радіаційний фон після інциденту залишився в межах норми, однак подія, за його словами, свідчить про подальшу ескалацію дій Росії та створює додаткові ризики для ядерної безпеки.

Теги: #оон #цсвяп #рф #мельник

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