Інтерфакс-Україна
Події
01:13 09.06.2026

Китай на Радбезі ООН: сподіваємося на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні, продовжимо наші зусилля

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КНР сподівається на якомога швидше відновлення переговорів щодо миру в Україні та відзначають заяви лідерів двох щодо перемовин та "їхні різні позиції з цього питання", заявив заступник постпреда Китаю при Організації посол Сун Лей

"Оскільки криза (так у Китаї називають російське вторгнення – ІФ-У) в Україні продовжує затягуватися, конфлікт продовжує загострюватися по ескалаційній спіралі. Цифри на полі бою змінюються щодня, постійно відбуваються нові удари, нові жертви та нові руйнування інфраструктури. Але одна істина залишається незмінною. Військовими засобами неможливо досягти миру ", – сказав він на засіданні Радбезу ООН у понеділок.

Представник Китаю також наголосив, що продовження конфлікту призведе лише до більших втрат.

"Тим часом дипломатичні переговори нещодавно зайшли в глухий кут. Ми відзначаємо заяви лідерів двох щодо відновлення переговорів та їхні різні позиції з цього питання. Це говорить про складність основних проблем кризи, труднощі досягнення мирної угоди, життєво важливий та складний шлях до політичного врегулювання, а також про необхідність невпинних зусиль з усіх сторін", – заявив Сун Лей.

Він назвав чотири пункти щодо бачення Пекіну на поточну ситуацію. За словами дипломата, Китай сподівається, що "відповідні сторони ставитимуть свої народи на перше місце та продовжуватимуть виявляти максимальну стриманість, утримуючись від будь-яких дій, які можуть загострити напруженість та ескалувати конфлікт, а також запобігати виходу ситуації з-під контролю".

"По-друге, ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть демонструвати терпіння, добру волю та гнучкість, якомога швидше відновлять мирні переговори та вирішать обґрунтовані проблеми безпеки одна одної з метою досягнення всеохоплюючої, довгострокової та обов'язкової мирної угоди", – зазначив він.

По-третє, як наголосив Сун Лей, Пекін сподівається, що країни регіону та міжнародна спільнота "загалом посилять голос розуму, який закликає до припинення воєнних дій та переговорів про мир, і докладуть більших дипломатичних зусиль для зміцнення довіри та посередництва у врегулюванні, замість того, щоб роздмухувати полум'я чи підливати масла у вогонь".

Четвертим пунктом представник Китаю назвав сподівання, що всі відповідні сторони, у повній відповідності до принципів Статуту ООН, "зобов'яжуться вирішити корінні причини кризи, щоб сформувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки для регіону".

Також дипломат додав, що "позиція Китаю щодо українського питання весь цей час була об'єктивною та неупередженою". За його словами, Китай активно займався "човниковою дипломатією, щоб працювати над миром та сприяти переговорам".

"Ми продовжуватимемо наші зусилля разом з міжнародною спільнотою, щоб позитивно внести свій вклад у політичне врегулювання кризи", – додав Сун Лей.

Теги: #оон #китай #переговори

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