США на Радбезі ООН закликали негайно домовитися про припинення вогню: війна в Україні має закінчитися зараз. Досить вже

Представник США в Економічній і Соціальній Раді ООН посол Ден Негреа заявив, що "цикл помсти, ескалації, насильства та смерті має припинитися", закликавши до переговорів щодо миру в Україні.

"Сполучені Штати залишаються стурбованими нещодавньою ескалацією російсько-української війни, включаючи удари російських безпілотників та ракет минулого тижня, які призвели до загибелі понад 20 цивільних осіб та ще більшої кількості поранень", – сказав він на засіданні Радбезу ООН у понеділок.

Негреа навів слова держсекретаря Марко Рубіо про те, що вторгнення Росії в Україну стало "стратегічною катастрофою", закликавши до завершення війни.

"Її нафтопереробні заводи горять, і Росія зараз втрачає 5000 людей щомісяця. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація цього не змінить і лише ризикує погіршити катастрофу. Ця війна має закінчитися зараз. Досить вже. На жаль, переговори досі не призвели до обміну домовленостями та поступок, необхідних для досягнення миру.", – заявив представник.

США закликали "обидві сторони негайно домовитися про всеохопне припинення вогню, що призведе до переговорного завершення війни".

"Цикл відплати, ескалації, насильства та смертей має припинитися", – сказав Негреа.

Він також закликав всі держави-члени ООН негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії, "оскільки військового вирішення цієї війни немає".

"Це стосується Ірану, який постачав Росії безпілотні літальні апарати для використання в Україні, та Куби, яка продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії. Ця війна може закінчитися лише шляхом переговорів. Сполучені Штати, як і раніше, готові – як ми неодноразово говорили обом сторонам – сприяти довгостроковому завершенню цієї війни", – заявили у США.