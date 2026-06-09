Інтерфакс-Україна
Події
00:49 09.06.2026

Зеленський і Макрон скоординували подальші кроки після зустрічі в Лондоні

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Президент України Володимир Зеленський і Франції Еммануель Макрон обговорили основні пункти розмови напередодні в Лондоні та скоординували наступні кроки.

"Говорив з президентом Франції – дуже змістовно. Обговорили й деталі розмови з представниками Президента Сполучених Штатів", – написав Зеленський в Телеграм.

Він зазначив, що всі наявні перспективи необхідно використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України.

"Готуємось до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати. Дякую, Емманюеле!", – додав глава держави.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19419

Теги: #макрон #зеленськимй #розмова

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