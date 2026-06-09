Інтерфакс-Україна
Події
00:25 09.06.2026

Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича від продажу ФК "Челсі" на захист українського неба

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушив перед прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання передачі Україні коштів від продажу російським бізнесменом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", які можуть бути використані, зокрема, для посилення протиповітряної оборони.

В інтерв'ю британській газеті The Guardian Зеленський зазначив, що обговорював зі Стармером долю 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу клубу, які британський уряд планує спрямувати на гуманітарні потреби України.

"Прем'єр-міністр сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди говорять про це. Це складний момент", – сказав президент.

За словами Зеленського, ці кошти могли б допомогти Україні придбати додаткові засоби протиракетної оборони у США.

"Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?", – наголосив він.

Президент також повідомив, що під час переговорів зі Стармером та іншими союзниками закликав до збільшення допомоги для захисту українського неба від російських атак та фінансування професійної контрактної служби в українській армії.

Крім того, Зеленський підкреслив важливість подальших інвестицій союзників у власну оборону та заявив про готовність України ділитися з партнерами набутим під час війни технологічним і військовим досвідом.

"Цей досвід не має ціни. Річ не в грошах, а в життях людей. Ми поділимося цією безцінною інформацією та досвідом з нашими союзниками", – зазначив він.

Як повідомлялося, юридична команда Романа Абрамовича повідомила уряд Великої Британії, що виручка від продажу "Челсі" у 2022 році "повністю" належить йому і він готовий боротися з будь-якими спробами конфіскувати ці кошти, повідомило видання The Athletic.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/jun/08/volodymyr-zelenskyy-reform-uk-councils-ukraine-flags

Теги: #кошти #зеленський #челсі

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