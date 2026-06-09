Інтерфакс-Україна
Події
00:02 09.06.2026

Зеленський назвав зняття українських прапорів у Британії помилкою, що може зашкодити дружбі

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що місцеві ради, контрольовані Реформістською партією Великої Британії, повернуть українські прапори на будівлі муніципалітетів після рішення про їхнє зняття.

В інтерв'ю газеті The Guardian Зеленський прокоментував рішення деяких рад, які після приходу до влади представників партії Найджела Фараджа залишили на адміністративних будівлях лише прапори Святого Георгія та Великої Британії.

На запитання журналістів, чи повинні ради повернути українські прапори як символ солідарності з Україною, президент відповів: "Я сподіваюся, що вони їх повернуть".

Зеленський наголосив, що не хоче втручатися у внутрішні політичні процеси Великої Британії, однак застеріг від кроків, які можуть зашкодити дружнім відносинам між країнами.

"Світ сьогодні дуже чутливий. Іноді маленькі, незначні помилки можуть зруйнувати велику дружбу чи величезні контакти", – заявив глава держави.

За його словами, важливо уникати рішень, які можуть послабити партнерські відносини та повертатися до діалогу в разі виникнення непорозумінь.

Як повідомлялося, дідер правопопулістської партії у Великій Британії Reform UK Найджел Фарадж заявляє щодо скандалу із зняттям прапора України з будівлі ради графства Ессекс, що британськими "громадськими будівлями не майорітимуть іноземні прапори"

У місті Челмсфорд із фасаду будівлі Ради графства Ессекс за вказівкою членів новообраної адміністрації, які представляють партію Reform UK, зняли український прапор.

Клеверли у Фейсбуці відреагував на це так: "Одним із перших рішень, прийнятих Essex Reform, було прибрати український прапор зі штаб-квартири окружної ради. Нехай це засвоїться".

Раніше ВВС повідомила, що український прапор був вивішений біля будівлі Ради в Ессексі з березня 2022 року через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тепер замість нього на будівлі вивішено ще один прапор Сполученого Королівства.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/jun/08/volodymyr-zelenskyy-reform-uk-councils-ukraine-flags

Теги: #британія #зеленський #прапори

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