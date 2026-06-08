Інтерфакс-Україна
Події
23:02 08.06.2026

Заступниця генсека ООН закликала до повернення до дипломатії: ще не пізно відновити переговори

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Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло закликала до деескалації війни РФ проти України та повернення на шлях дипломатії.

"Звертаючись до цієї Ради 28 травня, генеральний секретар попередив про те, що війна вступає в нову, небезпечну фазу. Він звернувся з настійним закликом до негайної деескалації. Зараз ми перебуваємо в цій небезпечній фазі, на подальшу ескалацію. Сторони повинні повернутися на шлях дипломатії. Ще не пізно відновити діалог та переговори в добрій волі", – сказала вона на засіданні Радбезу ООН у понеділок.

ДіКарло наголосила, що довгострокова безпека та стабільність Європи залежать від узгоджених та інклюзивних дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

"Я повторюю заклик генерального секретаря до негайного, повного та безумовного припинення вогню. Таке припинення вогню врятувало б життя, полегшило б страждання та створило б простір, необхідний для дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого, міцного та всеохоплюючого миру", – заявили в ООН.

Вона підкреслила, що мир має відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародному праву та відповідним резолюціям ООН.

Теги: #оон #дипломатія #заклик

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