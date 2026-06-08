Інтерфакс-Україна
Події
22:57 08.06.2026

Кількість жертв серед цивільних у травні перевищила кількість жертв у квітні – ООН

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Війна в Україні сьогодні смертельніша, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році, заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло.

"Війна в Україні сьогодні смертельніша, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. З кожним наступним роком війни загинуло більше цивільних осіб, ніж у попередній. Тим часом у всьому регіоні продовжує зростати занепокоєння щодо ризику подальшої ескалації. Жахливо, що за останні кілька місяців відбулися одні з наймасштабніших повітряних атак", – сказала вона на засіданні Радбезу ООН у понеділок.

Заступниця генсека наголосила, що "всім очевидно, що конфлікт загострюється". Вона зауважила, що російські війська використовують свої можливості для здійснення ракетних атак далекого радіуса дії та атак безпілотниками по всій території України, водночас Україна продовжує вдосконалювати свою здатність завдавати шкоди логістичним зусиллям Росії.

"Немає жодних ознак спаду. Хоча Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) все ще перевіряє цифри, попередні дані свідчать про те, що кількість жертв серед цивільного населення у травні перевищила кількість жертв, зареєстрованих у квітні", – сказала ДіКарло.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації УВКПЛ підтвердило, що в Україні загинуло 15 850 цивільних осіб, включаючи 791 дитину. Ще 44 809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення. Однак фактичні цифри, ймовірно, значно вищі.

"Організація Об'єднаних Націй рішуче засуджує всі атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися. Такі напади заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені", – заявила заступниця генсека.

Окремо вона нагадала, що 4 червня МАГАТЕ було повідомлено про те, що Запорізька теплова електростанція, яка постачає електроенергію Запорізькій атомній електростанції, зазнала сильного нападу.

"Наразі лінія електропередач підключена, але залишається вразливою. 5 червня поблизу станції набуло чинності шосте локальне припинення вогню, щоб забезпечити необхідний доступ для технічного обслуговування та ремонту на об'єкті. МАГАТЕ продовжує зусилля щодо безпечної та надійної експлуатації станції. Вся військова діяльність поблизу станції має бути припинена", – підкреслила Дікарло.

В ООН наголосили, що будь-яка тривала втрата електроенергії може значно збільшити ризик ядерної аварії.

Теги: #оон #жертви #статистика

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