Україну та Молдову можуть розділити на шляху євроінтеграції – Порошенко після розмови з єврокомісаркою Кос

Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" заявив про ризики розділення України та Молдови на шляху до членства в Європейському союзі.

"Чи є ризик, що нас розділять з Молдовою? Очевидно, є. А чому? Бо Україну не люблять, а Молдову люблять? Ні. Тому що Молдова виконала вже половину плану, де в України ще й кінь не валявся", – сказав Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий" у понеділок після зустрічі у Верховній Раді з європейською комісаркою з питань розширення Мартою Кос, яка приїхала з візитом в Україну.

За його словами, зустріч з єврокомісаркою була "дуже ефективною". "Ми обговорюємо позицію щодо законопроєктів, які треба прийняти в першу чергу. В тому числі, як вона сказала, законопроєкт по тотальне перезавантаження і реформу політичного інструменту влади – Державного бюро розслідування", – сказав Порошенко.

Політик зазначив, що Україна зараз перебуває на "неймовірно важливому етапі" євроінтеграції і 15 червня очікується відкриття першого кластеру "Основи. Верховенство права". "З цього починається вступ до Євросоюзу і цим закінчується. У нас завдання на кожен день, навіть не на кожен тиждень. Щоб вже в липні внаслідок ефективної роботи українського уряду, президента і парламенту ми відкрили ще сім кластерів. Бо Молдова їх точно відкриє. А ми? Якщо ми не будемо цього робити, а Молдова буде, то громадяни Молдови не мають страждати через бездіяльність, безвідповідальність української влади. І тоді Молдова піде з балканськими країнами, а Україна буде скинута з цього потягу", – зауважив Порошенко.

Парламентар вказав, що, щоб цього не відбулося, парламент має проголосувати зміни до законів, а він, за його словами, перебуває в глибокій кризі і не голосує. Порошенко закликав долучили "Євросолідарність" до розробки проєктів законів, "і ви маєте наші голоси, плюс суттєве підвищення якості законопроєктів".

"Ще одна позиція, яку ми обговорили з пані Кос, це є інклюзивність… Це справа президента, уряду, парламенту, громадських організацій, лідерів громадської думки, суб'єктів місцевого самоврядування, журналістів. Всі мають відчувати це завдання. І це є об'єднання країни. Без цього ми не переможемо Росію, без цього ми не вступимо в Євросоюз", – переконаний Порошенко.